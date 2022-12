Brozovic ai quarti con la Croazia. GdS: “È come le bamboline”

Record del mondo per km percorsi, gol su rigore e conquista dei quarti con la sua Croazia. È il riassunto della serata di Marcelo Brozovic che insieme ai suoi compagni di Nazionale ha battuto, dopo un 1-1 al novantesimo, ai rigori il Giappone di Nagatomo. Una serata di conferma per il giocatore dell'Inter che ha conquistato una piena sufficienza, un sei e mezzo, nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport.

E un giudizio lusinghiero. "C'è sempre. Cambiano anche Modric , ma lui no. Lotta, sbuffa, fatica ma è come le bamboline che restano sempre in piedi. E va a segnare un rigore", si legge.