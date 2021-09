Calabria, rinnovo di contratto irregolare: il Milan patteggia, ecco la sanzione

Il difensore, il direttore sportivo Massara e il club rossonero sono stati multati dalla Procura Federale: il motivo

L'indagine della Procura federale sul rinnovo del contratto di Davide Calabria con il Milan fino al 30 giugno 2025 è giunta al termine con un patteggiamento: il difensore, il direttore sportivo Massara e il club rossonero (per responsabilità oggettiva) sono stati sanzionati con una multa di 7.500 euro. Il prolungamento è risultato irregolare dal momento che l'agente Miguel Alfaro Garcia, al momento della trattativa, non aveva i requisiti regolamentari necessari per rappresentare il giocatore.