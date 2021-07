Lugano-Inter, Calhanoglu assente giustificato: eccolo al matrimonio del fratello

Il giocatore non era a disposizione di Inzaghi per la gara con gli svizzeri per motivi di famiglia

Eva A. Provenzano

L'Inter è impegnata nella prima amichevole dell'estate con Lugano e non sono a disposizione di Inzaghi sia Sensi(che aveva un appuntamento importante con la donna che oggi è diventata sua moglie) sia Calhanoglu. Anche per il centrocampista turco, che si è allenato con i nerazzurri dal 13 luglio, si tratta di un'assenza giustificata. E pure nel suo caso si tratta di un matrimonio, quello del fratello Muhammed per il quale ha fatto da testimone.

Con i suoi follower l'interista ha condiviso il look per la festa. Ha scelto il grigio e sua moglie ha deciso di fare pendant con lui.