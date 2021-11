Il gol e l’esultanza di Calhanoglu fanno infuriare Florenzi: i compagni hanno dovuto…

L'ex giocatore rossonero ha risposto ai fischi del pubblico con un gol ed un'esultanza, che non è piaciuta all'ambiente Milan

Per Hakan Calhanoglu il derby non era affatto una partita come le altre. La pressione, i fischi e la contestazione dei suoi ex tifosi avrebbero potuto rovinare la sua prestazione, ma non è ciò che si è verificato in campo. Hakan è stato impassibile e insensibile al mormorio dello stadio. Non solo, il giocatore nerazzurro è stato un assoluto protagonista della gara. Dopo essersi procurato il rigore ha avuto la personalità di andare a tirarlo e di fare gol. E anche sul tema dell'esultanza non si è contenuto. Mani alle orecchie, a imitare una nota esultanza, sotto la curva dei nemici. Fa parte del gioco, ma non tutti riescono a starci. Tra i giocatori del Milan l'ha presa molto male Florenzi, che dalla panchina si è precipitato in campo per dire la sua a Calhanoglu che festeggiava il momentaneo vantaggio della sua Inter. L'ex giocatore della Roma era talmente infuriato che diversi compagni si sono dovuti adoperare per calmarlo e per farlo tornare al suo posto in panchina.