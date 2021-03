Capello, bordate su Ronaldo: “Non dimagriva, feste ogni sera. Nello spogliatoio era…”

Così l'ex allenatore su Ronaldo: "Chiesi di cederlo perché era un personaggio negativo nello spogliatoio e per tutti: quando hai questi personaggi diventa difficile il lavoro"

Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno, non risparmiando qualche bordata legata ai tempi del Real Madrid: "Ronaldo il Fenomeno chiesi di cederlo perché era un personaggio negativo nello spogliatoio e per tutti: quando hai questi personaggi diventa difficile il lavoro. Il gruppo dice "quello fa quello che vuole e fa le feste ogni sera": aveva il suo gruppo che lo seguiva e non potevi avere una serenità di lavoro da tutti. Ci sono decisioni che devi prendere, il presidente mi ha assecondato ed è stata la nostra fortuna. E parlo del più grande giocatore che abbia mai allenato: ma non aveva più voglia di lavorare, pesava 94 chili e non riusciva a dimagrire. Quando ha vinto i mondiali io gli chiesi quanto pesasse, mi rispose 84: potrai almeno abbassarti a 77. Niente, lui era una cosa fuori".