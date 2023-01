Cesari su Sozza: “Promosso con lode, sereno fin dall’inizio: è stato perfetto”

Intervenuto ai microfoni di Pressing su Mediaset, Graziano Cesari ha parlato così dell'arbitraggio di Sozza in Inter-Napoli

Intervenuto ai microfoni di Pressing su Mediaset, Graziano Cesari ha parlato così dell'arbitraggio di Sozza in Inter-Napoli:

"Sozza promosso con lode, Rocchi ha centrato l'obiettivo in maniera perfetta. Sozza è stato maturo e sereno già fin dall'inizio del match. 8 falli nel primo tempo, una sola ammonizione quella di Dzeko giusta. Così Sozza ha credibilità e carisma, alla fine 19 falli e 5 ammonizioni tutte nel finale. La partita sale agonisticamente, è molto tesa e lui c'è. Grandissima prestazione di questo giovanissimo arbitro. A me piacciono gli arbitri non presuntuosi o supponenti e lui è stato perfetto"