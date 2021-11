CF – De Siervo a Riad: meeting per la Supercoppa in Arabia tra Inter e Juventus

L'indiscrezione di Calcio e Finanza a proposito della gara tra nerazzurri e bianconeri sulla quale c'è ancora un velo di indecisione

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sarà presto in Arabia Saudita in un viaggio al quale l'Inter guarda con grande attenzione. Spiega Calcio e Finanza: "Incontrerà infatti a breve i vertici di Sela, la società saudita che organizza in Arabia lo svolgimento della Supercoppa italiana.

Nell’incontro, infatti, verrà discussa l’eventuale disputa della sfida tra Inter e Juventus in Arabia Saudita il prossimo dicembre, per verificare le implicazioni a livello operativo. La decisione finale, tuttavia, sarà presa dal Consiglio della Lega Serie A probabilmente nel corso della prossima settimana. Sul tavolo inoltre c’è anche la proposta da parte dei sauditi di rivoluzionare il format della Supercoppa. Nelle scorse settimane è infatti arrivata alla Lega una proposta da circa 200 milioni per rinnovare l’accordo per ospitare in Arabia la Supercoppa per i prossimi 6 anni (in un contratto da 3 anni più 3)".