Champions League, troppo Bayern per la Lazio: è 4-1. Atletico-Chelsea, magia Giroud

I risultati delle gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League giocate stasera

E' un Bayern Monaco che dimostra perché sia campione d'Europa e del mondo in carica quello arrivato all'Olimpico. La squadra di Flick ipoteca infatti il passaggio del turno già all'andata con un rotondo 4-1 sulla Lazio: apre le danze Lewandowski su errore di Musacchio, segnano poi Musiala e Sané. Acerbi realizza un autogol ad inizio secondo tempo mentre Correa segna la rete della bandiera. E' invece 1-0 per il Chelsea contro l'Atletico Madrid nell'altra gara: decide un'autentica magia in rovesciata di Olivier Giroud.