Christillin: “Il voto contro la Superlega? Ne riparleremo. Io bandita dallo Stadium? Per…”

La manager ha parlato del suo voto contrario alla Superlega

Evelina Christillin ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera ed è tornata a parlare anche di Juventus. "Ha votato contro la Juve, nella questione della Superlega. Perché bastonare i secessionisti?", le chiedono. Evelina risponde così: «Per ora nessuno ha bastonato nessuno. Ne riparleremo dopo il verdetto della Corte del Lussemburgo. Se sono juventina? Parecchio: la Juve è nel cuore e mi arrabbio se la insultano. Io bandita dallo Stadium? Non è così: per rispetto loro e della mia permanenza nella Uefa guardo le partite in Tv».