Nandez, il prescelto di Inzaghi. Accordo con l’Inter: le cifre dell’ingaggio

Il giocatore del Cagliari vuole l'Inter che ora deve trovare l'accordo con il Cagliari per regalare un esterno a Inzaghi

"L'Inter non può andare oltre a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma ha dalla sua il sì del giocatore; il Cagliari puntava a monetizzare, quindi è chiaro che vorrebbe garanzie sul riscatto futuro del giocatore. Insomma, la situazione è ancora piuttosto ingarbugliata, ma il tempo gioca dalla parte dei due club. Nandez, infatti, è stato tra i protagonisti dell'ultima Coppa America con l'Uruguay e se ne resterà in vacanza fino a fine mese. Solo che vorrebbe capire il suo futuro al più presto, per non essere costretto a rientrare in Sardegna e a mantenere i bagagli pronti per una nuova partenza. Nahitan ha comunicato da tempo al Cagliari il desiderio di cambiare aria, di potersi confrontare in un grande club e magari con la Champions League", spiega La Gazzetta dello Sport.