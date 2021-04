Collovati: “Eriksen artefice della crescita Inter. Conte vuole rinforzi, ma se vendi…”

Della gara tra Napoli e Inter, terminata 1-1, ha parlato negli studi de La Domenica Sportiva l'ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati

"L'Inter ha dimostrato di essere una squadra forte. Solo una squadra forte recupera lo svantaggio contro questo Napoli. L'Inter in svantaggio ha voluto con grande determinazione il pareggio e lo ha trovato. Questo vuol dire essere forti merita sicuramente lo scudetto. Si è parlato tanto di Conte che gioca male, tutte balle. Non vinci tutte queste partite se giochi male. Il pareggio è arrivato da un giocatore ricostruito che doveva andare via. Eriksen uno degli artefici della crescita dell'Inter. La famiglia Zhang spera che con la vittoria dello scudetto aumenti l'appeal. Conte vuole rinforzare la squadra, ma se vendi qualche giocatore per fare cassa poi rimane il tecnico?".