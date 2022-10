Inter-Viktoria Plzen, l’analisi quote di OddsChecker: per i bookie non c’è gara. In van

L’Inter di Simone Inzaghi è a un passo dal grande traguardo, inatteso dopo il sorteggio e, soprattutto, dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Bayern Monaco: la qualificazione agli ottavi con 90 minuti d’anticipo

Redazione1908

A San Siro arriva il Viktoria Plzen, a un passo dall’eliminazione dalle coppe europee dopo le quattro sconfitte in altrettante gare nel Gruppo C. All’andata l’Inter s’impose a Plzen col risultato di 2-0 grazie a un gol per tempo, prima di Dzeko, poi di Dumfries. Questa volta si scenderà in campo a Milano, mercoledì 26 ottobre alle 21.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il pari del Camp Nou contro il Barcellona, arrivato dopo il successo di San Siro, ha proiettato i nerazzurri di Inzaghi verso gli ottavi di finale di Champions League, portando, al contrario, i blaugrana a un passo dalla “retrocessione” in Europa League. Una vera e propria rinascita per l’Inter che in tre gare ha raccolto sette punti, “frutto” delle vittorie di fila contro Viktoria Plzen e Barcellona, e proprio il pari al Camp Nou. In Serie A, dopo un momento di difficoltà, sembra che Lautaro e compagni si siano ripresi: la conferma arriva dalle ultime tre vittorie contro Fiorentina, Salernitana e Sassuolo. In classifica, settima a quota 21, continua però a essere in ritardo rispetto alle squadre in lizza per Champions e scudetto. Dall’altra parte, invece, la formazione ceca vola in campionato, dove occupa il primo posto davanti a Slavia e Sparta Praga, mentre fatica nelle coppe. Ai quattro KO di fila in Champions League si è aggiunto, infatti, quello in MOL Cup, la Coppa della Repubblica Ceca, contro il Hlucin, formazione di terza divisione.

I PRECEDENTI – L’unico confronto andato in scena finora in Europa tra Inter e Viktoria Plzen è quello che si è giocato nel secondo turno della fase a gironi di questa Champions League, terminato con la vittoria in trasferta dei nerazzurri per 2-0. Il Viktoria Plzen ha perso tre delle quattro trasferte europee in Italia: fa eccezione, nel parziale, la vittoria per 3-0 sul campo del Napoli, nel febbraio del 2013, in Europa League. L’Inter è imbattuta nei tre precedenti di Champions League disputati contro squadre ceche, anche se l’unica gara giocata in casa dai nerazzurri si è chiusa in parità (1-1), contro lo Slavia Praga, nel settembre del 2019. L’unica squadra ceca che ha battuto i nerazzurri in una competizione europea, riporta OddsChecker, è stata lo Sparta Praga, nel settembre 2016: successo interno per 3-1, in Europa League. In generale, i nerazzurri hanno vinto sei delle nove sfide giocate in Europa contro queste avversarie. Infine, un’ultima statistica riguarda i marcatori, e in particolare Lautaro. L’argentino, dal suo debutto in Champions nell’ottobre 2018, è il giocatore che ha segnato più gol (otto) con la maglia dell’Inter. Tuttavia, soltanto una di queste è stata realizzata al Meazza. La quota che lo considera marcatore, nell’arco dei 90’ contro il Viktoria Plzen, è di 1.85 su Snai e 1.75 su Sisal (si arriva rispettivamente a 4.00 su entrambi i portali se lo si pensa nelle “vesti” di primo marcatore).

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di , Inter-Viktoria Plzen è destinata a essere tutt’altro che una gara equilibrata. La squadra di Inzaghi gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dall’1.11 di LeoVegas e Betfair all’1.14 di Snai, arrivando a un massimo di 2.05 su Novibet. La forbice tra il segno 1 e il 2 è ampissima: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare fino 30 volte la posta su LeoVegas e 888Sport (la soglia rimane più bassa su Betfair, Goldbet e Better, rispettivamente 26, 28 e 28). Il pareggio, infine, raggiunge un massimo di 9.50 su Goldbet, Better e LeoVegas, mentre la quota è di 9.00 su Sisal e 8.50 su NetBet. A proposito di reti, l’Over 2.5 è in vantaggio sull’Under. Il primo scenario vale 1.40 su Betfair, 1.42 su Planetwin, Better e Goldbet, 1.49 su LeoVegas. L’ipotesi contraria, e dunque quella che ipotizza l’arrivo di meno di tre gol nel corso dei 90’, raggiunge un massimo di 2.80 su Betfair (mentre la quota rimane più bassa su LeoVegas e Planetwin, rispettivamente a 2.63 e 2.65). Idee ancora più chiare dei bookie, infine, in merito al Goal/No Goal: lo scenario secondo cui una delle due squadre rimarrà a secco ha una soglia più bassa (1.40 su Snai e Sisal contro il 2.80 e il 2.75 del segno opposto, secondo lo stesso portale).