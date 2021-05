Padovan: “Conte voleva essere quello che toglieva l’egemonia alla Juve. Eriksen…”

L'allenatore si è messo in gioco con l'Inter ma il giornalista ritiene che la sua volontà era proprio quella di chiudere il ciclo della Juve

«Penso che Conte voleva proprio essere non solo uno che si rimetteva in gioco con l'Inter ma anche quello che toglieva l'egemonia alla Juve. Non temo smentita. È contento ovviamente di quanto ha fatto la sua squadra». Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter a Crotone.

«Eriksen-Conte? È saggio cambiare idea e l'allenatore è stato saggio. O per necessità o perché l'ha visto crescere. Non so quanto ci sia di Conte nel miglioramento di Eriksen ma ha riconosciuto i miglioramenti del giocatore e che gli è servito in una particolare zona del campo», ha sottolineato il giornalista.