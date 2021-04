Conte: “Meritavamo i tre punti in maniera netta. I ragazzi devono stare sereni perché…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con lo Spezia contengono i complimenti alla squadra. Conte ha parlato anche di nervosismo fisiologico, quando si intravede il traguardo.

"Pressione? Inevitabile. Diventano sempre meno le partite, inizi a vedere il traguardo. Il pallone inizia ad essere leggermente più pesante. Tanti ragazzi stanno lottando per la prima volta per vincere qualcosa di importante, tanti anni in cui tante squadre - non solo l'Inter- sono state a guardare. Ci sta che puoi essere sfortunato. Due gol annullati per centimetri, pali, dobbiamo continuare su questa squadra con grande entusiasmo e voglia. Questa squadra ha una propria identità. Un proprio spartito da suonare. Andiamo a casa con rammarico ma sapendo che abbiamo fatto di tutto. Abbiamo cercato di cambiare durante la partita. per diventare più offensivi di quello che eravamo. Young al posto di Perisic. Le abbiamo provate tutte e non abbiamo mai perso l'equilibrio. prendere un gol in contropiede sarebbe stato veramente una beffa", ha concluso Conte.