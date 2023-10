Adnkronos – Denunciato da Casale ed ElShaarawy: Corona indagato per diffamazione

La procura di Milano ha indagato per diffamazione a mezzo stampa Fabrizio Corona dopo le denunce dei due giocatori

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - La procura di Milano ha indagato per diffamazione a mezzo stampa Fabrizio Corona, che nelle ultime settimane ha fatto i nomi di calciatori che sarebbero coinvolti, a vario titolo, in scommesse sportive. Dopo le denunce del laziale Nicolò Casale e dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy per l'ex fotografo dei vip è scattata l'iscrizione nel registro degli indagati nel fascicolo sul tavolo del procuratore capo Marcello Viola e dell'aggiunta Letizia Mannella.