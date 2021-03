CorSera – Inter, i conti tornano. Suning paga tutto: non solo stipendi e Hakimi

Forte schiarita sul fronte societario per l'Inter. Suning, infatti, si appresta a saldare tutte le pendenze entro il 31 marzo

"Per quel che concerne i nerazzurri, all’approssimarsi della scadenza amministrativa di mercoledì 31 marzo, stabilita dalla Uefa, la società è pronta a saldare la prima rata da 13 milioni dovuta al Real Madrid per l’acquisto di Achraf Hakimi.

Entro giugno verrà coperta anche una rata dell’acquisto di Lukaku. Uno scenario che, dopo le ombre dei mesi scorsi, sembra confermare l’impegno del gruppo Suning, anche se si resta in attesa di novità dal punto di vista societario. Per questo, anche, non si esclude a breve un arrivo a Milano del presidente Steven Zhang.