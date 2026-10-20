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Durissima analisi del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna su quanto sta accadendo a livello arbitrale in questo inizio di Serie A sotto la guida del nuovo designatore Daniele Orsato. Ecco cosa scrive Edmondo Pinna: "La luna di miele pare essere agli sgoccioli: gli errori cominciano a moltiplicarsi, la sensazione che il rinnovamento portasse aria nuova sta pian piano lasciando il posto alla consapevolezza che molto (se non tutto) sia dovuto alle nuove regole volute dall’Ifab pre-Mondiale piuttosto che alla soglia alta del nuovo designatore, Daniele Orsato, l’anti-VAR. I nodi stanno arrivando al pettine. La Fiorentina si lamenta, l’Atalanta si lamenta, tanto per rimanere all’ultimo turno.

Foto dal sito ufficiale aia-figc.it

Intanto Chiffi e Di Bello sono finiti sotto la lente, sarebbe clamoroso se Orsato non prendesse provvedimenti, troppo brutte le prestazioni, anche al netto delle giustificazioni posticce. Certo, se Chiffi, con due OFR e un “vaffa” gestito con un giallo è stato davvero giudicato positivamente dall’Organo Tecnico (per capirci, l’8.50 sul manuale degli Osservatori AIA è «Ha arbitrato bene, prestazione di valore, con più positività sugli aspetti principali») non siamo messi benissimo e viene da pensare male. Molto male. L’OT era Giallatini, fedelissimo di Orsato. Pure Di Bello (pare) valutato positivo. Qualcosa non va. Ma c’è un altro caso che rischia di aprire una battaglia su più fronti. Riguarda il coordinatore dei rapporti con i club. Riassunto: lo scorso anno l’ex presidente dell’AIA, Zappi (ancora “ benemerito” nonostante i 13 mesi di inibizione) lasciò il ruolo che fu di Rocchi, Giannoccaro e Pinzani in carico (e onere) alla Figc, visto che era alla disperata ricerca di soldi per coprire la scelta di Orsato ( e i fedeli Carbone e Giallatini) in C. Fu nominato De Marco.

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Ora quel ruolo è tornato a fare gola all’AIA, visto che proprio Orsato vorrebbe a tutti i costi l’amico Abbattista, fra i principali accusatori non solo dell’AIA ma anche del caso-Rocchi (assolto sia per la giustizia sportiva che quella ordinaria). Nessuno è convinto, la Lega apre un sondaggio a tre (cosa non piaciuta a tutti) e, sia pure con pochi voti espressi, De Marco si conferma su Stefani e lo stesso Abbattista, che prende 0 voti. Ebbene, il coordinatore ancora non è riuscito a lavorare, pur percependo lo stipendio, come vi avevamo anticipato prima delle Nazionali, fra l’imbarazzo delle società. Il gruppo di vertice (AIA e CAN) non lo riconosce come un uomo loro. Quindi? Da via Rosellini provano: Messina nuovo coordinatore, più di una idea. Ma lui è anche DT, rischio alto di conflitto di interessi. E poi, a via Allegri nessuno sa nulla, possibile si faccia qualcosa che riguarda la Fi gc senza consultare la Figc? Per loro il coordinatore è De Marco. Morale? Ostaggi di Orsato. Per ora".