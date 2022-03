“Prima il pallone, poi il piede”: cortocircuito Guida-Massa, Rocchi furioso

Rivelato il dialogo tra l'arbitro e la sala VAR in occasione del contatto Ranocchia-Belotti durante Torino-Inter

Non accennano a placarsi le polemiche dopo il mancato rigore assegnato al Torino contro l'Inter in seguito a un evidente fallo di Ranocchia su Belotti. Il Corriere dello Sport ricostruisce gli attimi del confronto tra l'arbitro Guida e il VAR Massa: "«Pallone e poi piede». Pare ripetuto tre volte. Ecco cosa sarebbe successo nel VOR di Lissone, quello che si sono detti Davide Massa e Fabiano Preti, capo e sottocapo monitor per la partita Torino-Inter, e l'arbitro in campo, Marco Guida. [...] L'unica certezza è che Marco Guida e Davide Massa saranno fermati dai vertici della CAN. Il loro errore ha fatto perdere la faccia ad un'intera categoria, tanto marchiano e palese, peggio degli altri errori che sono stati commessi durante la stagione. Il designatore, Gianluca Rocchi, ancora ieri era furioso e furibondo per quello che aveva visto e constatato circa il fallo di Ranocchia. Così evidente, così chiaro, così facile, sia in campo ma soprattutto al monitor".