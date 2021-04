Crotone-Inter, due dubbi per Conte: Darmian ruba il posto a Perisic. Eriksen o Sensi?

Il tecnico dell'Inter vuole confermare la formazione delle ultime uscite, ma ci sono due dubbi in mezzo al campo

Domani alle ore 18 l'Inter scenderà in campo contro il Crotone. Il tecnico dei nerazzurri Conte, insieme alla squadra, ha ricevuto oggi la visita del presidente Zhang e in conferenza stampa ha allertato tutti sulle pericolosità dell'incontro. L'allenatore non vuole cali di tensione, vuole raggiungere il prima possibile l'obiettivo. Vincendo a Crotone e senza una vittoria dell'Atalanta a Sassuolo, l'Inter sarebbe campione d'Italia già domenica.