Dalmat: “Con l’Udinese sempre gare complicate, ma l’Inter deve vincere. Non so Inzaghi…”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Inter -Udinese, gara in programma questa sera a San Siro. "L'Udinese è una squadra un po' in difficoltà, ma giocare contro di loro è sempre complicato. Noi siamo l'Inter, giochiamo in casa e dobbiamo vincere questa gara. La Juve ieri ha vinto e adesso è davanti, quindi dobbiamo vincere".

"Non so che undici schiererà Inzaghi, la prossima gara c'è la Real Sociedad e sarebbe bene finire primi nel girone per avere un sorteggio favorevoli agli ottavi. Oggi si deve vincere, abbiamo giocatori infortunati, ma abbiamo la rosa per sopperire agli infortuni. Dobbiamo vincere per ritrovare il primo posto, speriamo sia una bella partita davanti allo stadio pieno come sempre. Alla Real Sociedad ci penseremo dopo, prima è importante vincere questa partita e tornare davanti alla Juve".