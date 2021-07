Serie A, Dal Pino: “Tifosi allo stadio? È nell’interesse del Paese”

Il numero uno della Lega Calcio durante l'evento di presentazione del calendario ha parlato della riapertura degli impianti sportivi

Durante la presentazione della dei calendari della Serie A , Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio ha parlato della vittoria della Nazionale ma anche della possibilità che gli stadi vengano riaperti ai tifosi. Le parole del numero uno della Lega: «L'europeo vinto pone l'Italia al centro del calcio europeo. E nei top player scelti dalla FIFA cinque arrivano dalla Serie A. Altre statistiche dicono che più del 25% dei gol del torneo sono arrivati da chi gioca in Serie A e anche il capocannoniere del torneo gioca in Serie A. Grazie agli Azzurri per la vittoria».

Il calcio è un volano importante da un punto di vista economico e sociale. Tutti avete parlato del PIL incrementato dopo la vittoria agli Europei. Ma è anche un volano sociale, genera passione in 38 mln di tifosi che lo seguono ogni giorno. Bisogna tenerne conto. Quando parliamo di potenziali stadi pieni, delle richieste fatti come Lega e Federazione al governo, parliamo di qualcosa che riteniamo di interesse del Paese. Vogliamo vedere gli stadi pieni con il Green Pass per incentivare alla vaccinazione. Possiamo contribuire molto in questa direzione. Possiamo essere un volano. La richiesta di avere la gente vaccinata negli stadi è importante a livello economico-finanziario ma anche come potenziale aiuto alla messa in sicurezza del Paese.