Dazn, sarà Juve-Inter da record: diretta visibile in 200 paesi. Si punta a superare Milan-Juve

"Facile immaginare che in giro per l’Italia saranno gremiti anche pub e bar con schermi per vedere la partitissima dell’Allianz Stadium, generando un indotto collaterale molto spesso sottovalutato. Juve-Inter avrà poi gli occhi del mondo puntati addosso. La diretta sarà visibile in circa 200 paesi, con oltre 70 broadcaster multicanale, per un’audience potenziale da più di un miliardo di persone. Le due squadre hanno moltissimi fan club in tutti i continenti, che di sicuro si organizzeranno per seguire la gara in loco, che sia di mattina (in Oriente) o di pomeriggio (America)", aggiunge il quotidiano.