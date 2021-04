De Vrij: “Non vogliamo fermarci, i risultati stanno arrivando. Penso che lo step…”

“Non vogliamo fermarci ovviamente, siamo in una buona forma e i risultati stanno arrivando. E noi vogliamo continuare su questa strada. Siamo migliorati tanto ultimamente, stiamo lavorando bene nella fase difensiva. Parte dagli attaccanti...

"Non vogliamo fermarci ovviamente, siamo in una buona forma e i risultati stanno arrivando. E noi vogliamo continuare su questa strada. Siamo migliorati tanto ultimamente, stiamo lavorando bene nella fase difensiva. Parte dagli attaccanti che ci danno una mano, siamo più uniti come squadra. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia contro loro, Pavoletti e Joao Pedro sono forti anche di testa. Ci siamo preparati bene e abbiamo dato tutto. Siamo stati bravi a fare gol, a gestire la partita e a non subire niente. Penso che lo step importante che abbiamo fatto: abbiamo imparato a riconoscere quello che chiede la partita. Non è che si può sempre giocare nello stesso modo. Serve anche qualcos'altro ogni tanto, come oggi. Penso che siamo migliorati tanto a riconoscere questa cosa", ha dichiarato Stefan de Vrij a Inter TV.