Dimarco presente e futuro dell’Inter. Marotta lo sapeva e Inzaghi l’ha subito promosso

L'esterno dell'Inter dopo essere stato in prestito per diversi anni, finalmente è riuscito a imporsi con la maglia nerazzurra

Federico Dimarco ha realizzato il suo sogno da bambino. Diventare un giocatore dell’Inter, indossare la maglia nerazzurra e fare gol con il club che ha segnato la sua vita. Non è stato semplice per l’esterno che ha tenuto duro nei momenti difficili e ora si gode il momento.

“Presente e futuro del club”, così lo definì Marotta a Lugano. E Dimarco è diventato davvero il presente dell’Inter. Un mercato che costringe a guardare meglio ciò che si ha, ha messo in vetrina il ragazzo. Tra prestiti e ritorni non ha mai avuto fortuna, ma ora le cose sono cambiate. Col Parma contro l’Inter il primo gol in Serie A, ieri il primo gol con la maglia nerazzurra, quella per cui fa il tifo.