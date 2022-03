Serie A, Empoli-Verona 1-1: Cancellieri risponde a Di Francesco

Termina 1-1 la sfida tra toscani e veneti. Un punto che soddisfa entrambe le squadre, Simeone sbaglia un rigore

Termina 1-1 la sfida tra Empoli e Verona. Un punto che soddisfa entrambe le squadre, con i toscani che fanno un ulteriore passo verso la salvezza e i veneti che consolidano il decimo posto in classifica. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Di Francesco, pareggio ospite nella ripresa con Cancellieri. Per gli scaligeri da segnalare l'errore dal dischetto da parte di Simeone.