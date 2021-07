Sky – Eriksen sta meglio. Inter attende la sua disponibilità per ritorno in Italia

Il club nerazzurro è in stretto contatto con il calciatore danese che dopo il malore è in stato di convalescenza

"Eriksensta bene, sta continuando la sua convalescenza. L'Inter è in stretto contatto con lui e attende la sua disponibilità per averlo in Italia e per sottoporlo alla visite mediche. È qui che deve tenere idoneità sportiva perché è al club nerazzurro che è tesserato", hanno spiegato dal canale satellitare.