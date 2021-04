FCIN1908 / Inter, sospiro di sollievo: negativo anche l’ultimo giro di tamponi

Buone notizie in casa nerazzurra: nessun nuovo caso di positività riscontrato all'interno del gruppo squadra

Buone notizie in casa Inter: come appurato da Fcinter1908, tutti i tamponi molecolari eseguiti ieri all'ora di pranzo sull'intero gruppo squadra hanno dato esito negativo, inclusi quelli dei tre nazionali italiani Barella, Bastoni e Sensi, per i quali era grande l'apprensione dopo i recenti casi di positività riscontrati dopo l'ultima sosta per le Nazionali.