FCIN1908 / Inzaghi, tempi dei tamponi. Bastoni, i motivi per cui non sarà con l’Italia

In casa Inter si torna al lavoro e si pensa al derby. Le novità e i possibili tempi di rientro previsti per il tecnico nerazzurro, attualmente in isolamento

Redazione1908

L'Inter si ritrova ad Appiano Gentile per rimettersi in pista. Obiettivo? Affrontare e superare febbraio di fuoco, a partire dalla sfida meneghina in programma sabato 5 febbraio contro il Milan. Gli impegni sono tanti e tosti; sarà fondamentale arrivarci nella migliore forma possibile. I giocatori nerazzurri si ritrovano quindi oggi alla Pinetina. In mattinata il solito giro di tamponi e nel pomeriggio le prime sedute individuali. Non ci saranno Barella, Sensi,Lautaro Martinez, Sanchez e Vecino per gli impegni con le rispettive nazionali. Di ritorno invece Alessandro Bastoni, che come annunciato dalla Figc non prenderà parte allo stage a Coverciano. Come appurato da Fcinter1908, a Bastoni è stato concesso di stare con la bambina appena nata. Nessun problema fisico o di Covid.

Quando potrebbe rientrare Simone Inzaghi?

A guidare gli allenamenti in casa Inter sarà naturalmente il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris. Come appurato da Fcinter1908, Simone (che è in isolamento per la positività riscontrata) sta meglio. L'augurio è che, anche grazie al fatto di avere la terza dose di vaccino, possa riprendersi bene e velocemente. Per il tecnico nerazzurro l'obiettivo è esserci nel derby. Tra lunedì e martedì si sottoporrà ai controlli richiesti per accertare la negatività.

