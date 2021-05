Inter, Milan e Atalanta in Champions, Fontana: “Triplete Lombardia, complimenti”

"Triplete Lombardia! In Champions League Inter, Milan e Atalanta a rappresentare l'Italia". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Fontana

"Triplete Lombardia! In Champions League Inter, Milan e Atalanta a rappresentare l'Italia". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook l'indomani della fine del campionato di serie A che ha visto 3 lombarde aggiudicarsi 3 dei 4 posti disponibili per le squadre italiane in Champions League. "Complimenti ai ragazzi in campo - conclude Fontana - alle società e a tutti i tifosi".