Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Spezia: Manaj sfida Bremer

Il Torino ospita lo Spezia nel match in programma alle 15 per il nuovo turno di campionato: ecco le scelte degli allenatori

Il Torino ospita lo Spezia nel match in programma alle 15 per il nuovo turno di campionato. Una novità importante per Juric: in porta torna Milinkovic-Savic. Davanti c'è Sanabria ed è confermata la presenza di Seck. Nello Spezia Manaj titolare con Agudelo e Gyasi. Nemmeno in panchina Maggiore, Reca, Nzola e Colley. Di seguito le formazioni ufficiali: