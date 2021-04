Genoa-Inter Primavera, pagelle: Stankovic provvidenziale, Kinkoue disastroso

Le pagelle di Fcinter1908 su Genoa-Inter 1-1, quarta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera

L'Inter di Armando Madonna pareggia 1-1 sul campo del Genoa: vantaggio dei padroni di casa con Della Pietra, pareggio a inizio ripresa con Vezzoni.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 7 Sfiora soltanto in occasione del gol di Della Pietra, ma è strepitoso dagli 11 metri, parando un rigore e tenendo in vita i suoi in un momento delicatissimo del match. Provvidenziale.

A. Moretti 5,5 Il Genoa attacca spesso dalla sua parte, soffre le ripartenze di Kallon e Della Pietra.

Kinkoue 4,5 Prestazione disastrosa: si fa tagliare troppo facilmente dal filtrante di Kallon in occasione del gol del vantaggio del Genoa, provoca il calcio di rigore che avrebbe potuto chiudere in anticipo il match. Cambiare registro, in fretta. (dal 12' st Hoti 6 Rientra in campo a quasi 3 mesi dall'ultima volta, può diventare una risorsa importante)

Sottini 6 Il migliore del terzetto difensivo, pur senza eccellere.

Zanotti 6,5 Disciplinato dietro, poco arrembante in avanti, ma ormai pienamente inserito nei meccanismi della squadra.

Lindkvist 6 Confermato come mezzala destra, si applica in fase di contenimento, mostrando miglioramenti sensibili dal punto di vista dell'intensità e dell'aggressività. Manca però la giocata illuminante quando si tratta di servirele punte. (dal 24' st Dimarco 5,5 Di lui ci si ricorda solo per un cross: troppo poco)

Sangalli sv Esce dopo pochi minuti per un colpo alla testa. (dal 18' pt Squizzato 5,5 Non riesce a dare ordine alla manovra nerazzurra. Dal 1' st Wieser 5,5 Troppo leggero, non incide)

Casadei 6 Si sbatte in lungo e in largo, ma manca il suo apporto in fase offensiva.

Vezzoni 6,5 Torna nel ruolo dove si è consacrato nella scorsa stagione, da esterno a tutta fascia, e finisce da mezzala: niente di eccezionale, ma ha il merito di riportare il match in parità.

Bonfanti 6 Fa a sportellate come suo solito, cerca anche il gol ma non è fortunato. La sua sostituzione dopo pochi minuti trova poche spiegazioni. (dal 12' st Oristanio 6 Entra e prova a scuote i compagni)

Satriano 5,5 Spesso lasciato da solo, lotta contro tutta la difesa del Genoa con grande generosità, ma non trova mai il modo per rendersi pericoloso.

Madonna 5 Non convince la scelta di passare al 3-5-2, così come non convince la sostituzione di un attaccante come Bonfanti quando devi trovare il gol.