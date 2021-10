Correa: “Contento per i tre punti. Chi gioca poco lo fa alla grande. Ero incazzato…”

Le dichiarazioni del giocatore rilasciate al termine di Inter-Udinese

Al termine di Inter-Udinese, il Tucu Correa, grande protagonista della gara, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "L'importante è che siano serviti soprattutto per vincere. A volte riescono le cose altre volte no. Oggi sono contento per questi tre punti e dobbiamo continuare. Sicuramente questa settimana sarà importantissima, stiamo bene e tutta la squadra e anche chi non gioca spesso lo fa alla grande".