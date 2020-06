Il ds del BvB: “Sapevamo cosa poter fare con Hakimi. Nostro ancora per qualche giorno”

Il ds del Borussia Dortmund ha parlato con Sport1, sito sportivo tedesco ed è sembrato rassegnato rispetto all’addio di Achraf Hakimi, in dirittura d’arrivo all’Inter. «Sapevamo già cosa potevamo e non potevamo fare con il giocatore. Siamo in stretto contatto con il Real Madrid e sarà ancora per qualche giorno un nostro giocatore», ha detto Michael Zorc. Il canale tedesco si è soffermato sulla possibilità del club tedesco di riscattare il giocatore, ma l’offerta dell’Inter è molto più alta rispetto a quanto poteva permettersi il Borussia.

(Fonte: sport1.de)