Hakimi: “Sono felice di essere al PSG, questo è un grande club. Non vedo l’ora di iniziare”

Marco Macca

Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il laterale marocchino ha ufficialmente lasciato l'Inter dopo una sola stagione in nerazzurro. Intervistato dal sito ufficiale del club francese, il calciatore ha rilasciato le sue prime parole per il PSG:

ACHRAF, QUESTA È UNA NUOVA SFIDA PER TE QUI A PARIGI. COSA PROVI?

Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare il lavoro e di incontrare i miei compagni di squadra. Voglio fare grandi cose qui.

IL PARIS È UN CLUB CHE AVEVI GIÀ AFFRONTATO. CHE IMMAGINE HAI CONSERVATO?

La verità è prima di tutto che ho una buona immagine della Francia. Il PSG, poi, è un grande club e lo ha dimostrato in questi anni, con progressi costanti. Da parte mia, voglio continuare a costruire grandi cose per raggiungere il livello più alto. Qui è possibile. L'immagine che ho del club è soprattutto dei grandi giocatori che sono qui e di sicuro i grandi giocatori vogliono venire in un grande club come il Parigi. Quindi sono felice di essere qui.

COME TI DEFINIRESTI COME GIOCATORE?

Sono un difensore, con l'anima di un attaccante! Mi piace dare il mio contributo alla fase offensiva, stare in attacco e penso che qui ci siano grandi giocatori che possono aiutarmi in questo aspetto. E, naturalmente, anch'io posso aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Devo aiutare la squadra con le mie qualità e metterle a disposizione della squadra. L'obiettivo è raggiungere insieme tutti gli obiettivi del club. In difesa posso giocare a 3, 5, 4, 2. Tutto quello che serve all'allenatore. Sono a sua disposizione e quella della squadra.

HAI PARLATO CON MAURICIO POCHETTINO PRIMA DI VENIRE A PARIGI?

Sì, prima di venire ho parlato un po' con l'allenatore riguardo a cosa si aspetta da me e a cosa pensa di me. La verità è che è stata una conversazione piacevole.

HAI UN'ULTIMA PAROLA PER I TIFOSI?

Voglio dire loro che non vedo l'ora di giocare con il Paris, che ho fretta di giocare davanti a loro. Sappiano che darò tutto il possibile e il meglio di me stesso, per raggiungere i nostri obiettivi.

(Fonte: psg.fr)