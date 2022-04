Handanovic: “Sensazioni bellissime, ci voleva. Ci godiamo la vittoria e come l’abbiamo…”

L'analisi del portiere dell'Inter dopo la vittoria contro la Juve a Torino

Samir Handanovic ha commentato la vittoria importantissima dell'Inter contro la Juventus ai microfoni di Inter TV: "Sensazioni bellissime, una vittoria che ci voleva in questo momento. Era anche decisiva per il campionato. C'è grande entusiasmo tra di noi. Non vediamo l'ora di giocare la prossima partita. Io giocatore con più presenze? Non ci penso tanto, quando smetterò di giocare ci penserò e saranno bei traguardi e bei pensieri. Era una vittoria di carattere oggi, quello che ci voleva. Non è importante giocare sempre bene, ma vincere. Non è una partita normale Juve-Inter. Ci godiamo la vittoria e anche come l'abbiamo vinta".