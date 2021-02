Inter-Lazio, 500 in Serie A per Handanovic. CdS: “Tre opzioni per il futuro. Gollini e…”

Il portiere nerazzurro tocca una quota importante nella sua esperienza nel massimo campionato italiano

Contro la Lazio, Samir Handanovic giocherà la partita numero 500 in Serie A. Il portiere ha giocato 313 (314 domani sera) partite in maglia dell'Inter, con l'Udinese ne ha giocate 182, 3 con la maglia del Treviso e 1 con la Lazio.

Di lui parla il Corriere dello Sport e spiega: "Finora il suo rendimento è stato eccellente, solo in questa stagione il numero uno sloveno ha avuto qualche battuta a vuoto". L'errore più grossolano è stato l'incidente contro la Juventus: lui e Bastoni non si sono capiti e hanno permesso a Ronaldo di segnare. Conte ha parlato di regalo. Ma a Torino, nella partita di ritorno, proprio CR7 è stato fermato dal numero uno nerazzurro, due volte.

Il CdS aggiunge: "Per questioni di età, l’Inter ha cominciato a pensare a chi penderà il suo posto, non nella prossima stagione. I candidati, al momento, sono Musso, Gollini e Rui Silva, che è in scadenza di contratto e con la concorrenza è in aumento".