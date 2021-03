Ibrahimovic: “Lukaku? Nessun problema, se vuole venire al Festival è il benvenuto”

Zlatan Ibrahimovic tende la mano a Romelu Lukaku: ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo

"Pronto per incontro? Non ci sono problemi personali, quello che succede in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto. La polemica con LeBron James? Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non c'entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo politica. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici".