In Francia – Icardi, futuro al PSG in discussione? Sempre ai box e i piani con lui…

Il giocatore argentino non sta vivendo un periodo facile da un punto di vista fisico e salterà anche la gara contro il Bayern di CL

Eva A. Provenzano

Mentre in Italia sono convinti che stia per tornare in Serie A, in particolare sbarcherebbe alla Juventus, in Francia si pongono qualche domanda su Mauro Icardi. Sarà assente nella partita di Champions contro il Bayern Monaco e di lui il sito sportivo RMC scrive: "È una cattiva abitudine per l'argentino che da tempo ha accumulato diversi problemi fisici. Sta avendo una stagione ad intermittenza. Dall'estate scorsa, l'attaccante 28enne ha giocato solo in 19 partite in tutte le competizioni. Per 7 gol e 6 assist. Con un totale di 1.232 minuti collezionati. L'equivalente di circa 14 partite complete". Ha invece saltato 22 partite ufficiali del PSG, compresa l'intera fase a gironi della CL. "Colpa dei ripetuti problemi fisici, che impediscono a Icardi di dare tutta la misura del suo talento", si legge nello stesso articolo.

Periodo storto

Prima il coronavirus dopo le vacanze ad Ibiza, poi un infortunio al ginocchio che lo tenuto fuori da inizio ottobre a fine novembre. Poi ha avuto problemi agli adduttori ed è stato out fino a gennaio. All'inizio dello scorso mese problemi di stomaco lo hanno bloccato e dal 18 marzo è ai box per un problema alla coscia. Al momento non si sa quando rientrerà tra gli uomini a disposizione.

Dalla sua non c'è neanche la somma dei gol segnati: 6 nel 2020 in 16 gare giocate con la squadra parigina. E nello stesso articolo si legge ancora: "Quando uno dei suoi giocatori è infortunato, il PSG di solito stabilisce un programma di recupero ufficiale. Più o meno preciso. Come tutti i club. Ma nel caso di Icardi, raramente il rientro è stato definito con chiarezza. L'ex capitano dell'Inter viene regolarmente dichiarato "in fase di recupero". Senza alcuna reale prospettiva di miglioramento".

Il 2021 non è iniziato meglio, i problemi fisici stanno ancora caratterizzando l'avventura francese dell'attaccante tanto che viene messo in discussione il futuro a Parigi: "Si oscura il suo futuro con i campioni di Francia? Niente oggi ci permette di dirlo. Ma a questo ritmo, il suo caso diventerà inevitabilmente problematico. Soprattutto perché il suo contratto è valido fino al 2024", concludono in Francia.

