Indagine Juventus, Linus: “Le facessero per le altre italiane non ne uscirebbe viva una”

Intervenuto a Radio Deejay, Linus ha parlato così dell'indagine della Guardia di Finanza sulla Juventus

"Se facessero la stessa indagine su tutti non ne uscirebbe viva una in Italia. E' una consuetudine del calcio contemporaneo, le motivazioni sono sempre le stesse. Si torna sempre a CR7, quella scelta col senno di poi non è stata molto azzeccata. Sorteggio? Si va giocare a casa loro, o a Lisbona o a Istanbul. Forse è peggio la Turchia per il calore del tifo".