EDICOLA / TS: Calcio in tv, rivolta dei tifosi. Su Insigne Inter ed Everton

Il quotidiano torinese parla della questione DAZN e parla anche del mercato del club nerazzurro

Tempo di pausa per il campionato italiano e tempo di Nazionali. Sulla prima pagina di TuttoSport il centro del mondo è DAZN. La decisione di non permettere agli utenti di vedere con lo stesso account, contemporaneamente, le gare in due posti diversi. La notizia è arrivata grazie ad un'anticipazione de Il Sole 24 Ore e ha trovato conferme in giornata. Così il quotidiano torinese ha deciso di titolare in primo piano: "Calcio in tv, la rivolta dei tifosi. Da metà dicembre non si potrà più seguire la partita su due dispositivi diversi. Un cambiamento delle condizioni a contratto in corso che ha fatto infuriare gli abbonati Dazn. Proteste e disdette".