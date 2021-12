CdS – Inter più vicina all’idea di perfezione. 15 bocche da fuoco e qualità

L'elogio del club nerazzurro e del gioco che Inzaghi e i suoi uomini stanno esprimendo in questo momento in un articolo del Corriere dello Sport

A Salerno arriva un'Inter che il giornale definisce incontenibile. La differenza con l'era Conte sta nei tanti uomini che arrivano a segnare. I nerazzurri - si legge sul quotidiano sportivo - "hanno una quindicina di bocche da fuoco che alimenta con una costanza, una qualità e un’intensità impressionanti. Se guardiamo bene le quattro di testa, l’Inter ci induce a pensare che sia quella meno lontana dall’idea della perfezione, quanto meno della completezza. Ha tutto quanto si possa desiderare e chiedere in una grande squadra di calcio, un allenatore ispirato e ispiratore, un organico vasto, di sicuro il più ricco della Serie A, e una delle infermerie meno frequentate almeno fra le squadre che giocano in Coppa. Due giorni dopo è in programma Milan-Napoli, le grandi rimontate che hanno frenato anche per vari e diffusi problemi di salute. Un pareggio metterebbe l’Inter in condizioni assai agevoli, una vittoria del Napoli lo spingerebbe in fuga", il commento di Polverosi.