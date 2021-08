L’Inter brilla nel dopo Conte-Lukaku: Calhanoglu scintillante, Dzeko porta novità

Il focus del Corriere dello Sport sui due volti nuovi di casa Inter in evidenza ieri nel poker rifilato al Genoa

Nella prima Inter targata Simone Inzaghi hanno brillato in particolar modo i due nuovi acquisti scesi in campo dal primo minuto. Il tecnico non poteva chiedere di meglio all'esordio ufficiale a San Siro, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Il dopo-Conte, ma anche il dopo-Lukaku, è cominciato come meglio non poteva. Un’estate di grande sofferenza, dopo la travolgente gioia per lo scudetto, è stata segnata dagli addii del tecnico, di Hakimi e di quello a sorpresa di Big Rom. In mezzo c’è stata pure la tegola Eriksen. Tante certezze in meno, insomma. E tanti dubbi in più. Almeno sulla carta. Perché poi alla prima vera verifica sul campo, la nuova Inter ha risposto presente, passando sopra al Genoa come un rullo. Guidata proprio dai nuovi volti di Dzeko e Calhanoglu, ovvero chi ha preso il posto del totem belga e dello sfortunato centrocampista danese".