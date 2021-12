Inter, cambiato l’approccio all’Europa: come cresceranno le chance di vincere col Real

Nerazzurri a caccia dell'impresa al Bernabeu: obiettivo primo posto del girone

Nella sua lunga e gloriosa storia, l'Inter ha vinto soltanto in un'occasione in casa del Real Madrid e correva l'anno 1967. Questa sera la squadra di Inzaghi ha l'occasione per tornare a vincere in casa dei Blancos e soprattutto agguantare il primo posto del girone che in vista degli ottavi aiuterebbe i nerazzurri. "C’è un motivo se non c’è squadra in questa Champions che ha tirato di più in porta dell’Inter. E’ cambiato l’approccio all’Europa, è cambiato il messaggio trasmesso alla squadra: forse era tutto in quella dichiarazione d’intenti nel giorno della presentazione, quando Simone Inzaghi fissò come primo obiettivo non lo scudetto, non la seconda stella, ma la qualificazione agli ottavi. Dalle parole ai fatti, il passo è stato brevissimo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.