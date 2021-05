Inter, è il compleanno di Andrea Pinamonti: gli auguri social del club nerazzurro

Il giovane attaccante spegne oggi 22 candeline con il primo scudetto della sua carriera appena conquistato

Per mettersi in mostra c'è ancora tantissimo tempo. Andrea Pinamonti ha giocato meno quest'anno, ma - per sua stessa ammissione - è cresciuto molto di più rispetto agli altri anni. La fortuna di lavorare con un mister come Antonio Conte e con compagni di reparto di primissimo livello è stata sfruttata al massimo dal giovane attaccante. Oggi spegne 22 candeline con il primo scudetto della sua carriera sul petto. Il desiderio? Tanti altri, ma da protagonista. Il tempo non manca...