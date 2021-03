CorSera – Inter salda tutto: stipendi in arrivo e costi di mercato. Rata Hakimi ok

L'Inter è in procinto di saldare tutte le spettanze previste: ok la rata di Hakimi e anche gli stipendi previsti

Il Corriere della Sera ha parlato quest'oggi di quanto accaduto ieri con il rinvio di Inter-Sassuolo e della questione stadio. Ma ha anche parlato della situazione di Suning alle prese con la trattativa per la cessione. E della questione stipendi.

"L’Inter ha attraversato un periodo di difficoltà finanziaria, ha posticipato il pagamento di alcune mensilità, come pure hanno fatto altri club di serie A, ma sono in pagamento le mensilità di gennaio e le spettanze dovute per gli acquisti di mercato, tra cui la prima rata di Hakimi", si legge nell'articolo.