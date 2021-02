Inter, ad aprile la quarta maglia: ecco come sarà. “Ispirata al kit away 97/98”

I dettagli sulla nuova maglia dell'Inter che sarà presentata ad Aprile: sarà ispirata alla divisa da trasferta del 97/98

Come anticipato qualche giorno fa, l'Inter lancerà ad aprile una quarta maglia, molto probabilmente con il nuovo logo e il nuovo brand. FootyHeadlines, oltre a questa indiscrezione, ha svelato anche qualche altro dettaglio in merito. Il kit sarà prevalentemente bianco e dovrebbe essere ispirato alle divise da trasferta degli ultimi anni '90, in particolare alla stagione 97/98. Sarà infatti lanciata una nuova collezione di vestiti che avrà i colori bianco, giallo, blu e nero.