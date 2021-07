Inter, ecco la divisa away 2021/22 con lo sponsor Socios.com: le immagini

FootyHeadlines ha pubblicato i leak della divisa da trasferta dell'Inter con il nuovo sponsor Socios.com, ufficializzato oggi

Annunciato oggi dall'Inter il nuovo sponsor di maglia per la stagione 2021/22: si tratta infatti di Socios.com, leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Dopo le immagini della prima maglia con indosso il nuovo brand, FootyHeadlines, noto portale, ha pubblicato le foto della divisa away del club nerazzurro marchiata da Socios. Confermate dunque le indiscrezioni, con il colore bianco predominante e alcuni biscioni blu presenti lungo i fianchi e attorno al logo Nike.