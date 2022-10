Inter, Dumfries tranquillizza: “Sto bene, nessun problema”

Le sue condizioni fisiche hanno destato un pizzico di preoccupazione. Prima dell’inizio di Inter-Sampdoria, per il pestone ricevuto nel riscaldamento, ma anche al momento della sostituzione a ripresa inoltrata. Denzel Dumfries ha lasciato il terreno del gioco del Meazza non al meglio e per questo il popolo nerazzurro ha cercato risposte via social.