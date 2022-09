Da Pedraza a Bensebaini fino a Mazzocchi: Inter, ecco i nomi per la fascia sinistra

1 di 6

PISTA SPAGNOLA

E' la fascia sinistra la zona del campo che l'Inter sta monitorando con più attenzione. Federico Dimarco sta infatti crescendo ma non è ovviamente Perisic, mentre Robin Gosens fatica ad inserirsi e a trovare spazio e continuità. Ecco che, come scrive La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno vagliando diverse piste per rinforzare quel ruolo, magari già a gennaio visto il corposo aumento di capitale immesso qualche giorno fa da Steven Zhang, ecco i nomi sondati.

Il primo nome è quello di Alfonso Pedraza del Villarreal: "Lo spagnolo è solo l'ultimo entrato a far parte del cosiddetto "dossier esterni". Non che fosse sconosciuto agli osservatori nerazzurri, ma dopo l'amichevole giocata quest'estate a Pescara contro il Villarreal (k.o. per 4-2 con doppietta del 26enne esterno spagnolo), il livello di attenzione si è ulteriormente alzato. Il mancino di San Sebastian de Ballesteros piace per versatilità, gamba e propensione al gioco offensivo, tanto da poter giocare indistintamente da terzino o esterno alto.

Unico dubbio, l'adattabilità a una difesa a tre, perché normalmente abituato a una linea da quattro. Altro scoglio, il costo del cartellino a fronte delle richieste del Villarreal, che oggi sono intorno ai 20 milioni anche in virtù di un rinnovo firmato solo tre mesi fa fino al 2026. Per quanto riguarda l'ingaggio, invece, non ci sarebbero ostacoli considerato l'attuale stipendio di 2 milioni e poco più. Tutto considerato, per l'Inter sarebbe senz'altro una trattativa in salita".