Pedullà – Inter, tentativo subito per Gosens: trattativa complicata ma gradimento totale

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Calciomercato, l'Inter farà un tentativo, in questo mercato di gennaio, per Robin Gosens. L'operazione non è semplice ma il gradimento è totale. L'Atalanta, però, non intende cedere il tedesco in prestito con diritto di riscatto. L'esterno ha un'offerta importante del Newcastle ma il giocatore, al momento, non la prende in considerazione per questioni di classifica dei bianconeri. L'Inter ha effettuato un sondaggio e, in una lista di due-tre nomi, Gosens è il preferito e ci sarà un incontro Inter-Atalanta nei prossimi giorni.